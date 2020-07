Volver al Futuro cumple 35 años de su estreno

En julio de 1985 se estrenó en Estados Unidos una película que no despertaba grandes expectativas. Sus creadores habían recibido demasiados rechazos, sus últimas películas habían fracasado en la taquilla, no contaba con súper estrellas, el actor principal provenía de la televisión y no tenía prestigio.

Sin embargo, “Volver al Futuro” logró un enorme impacto y consiguió unanimidad en la crítica, pero sobre todo la aceptación del público y hasta la fecha, 35 años después es un clásico del cine fantástico que sigue cautivando a millones hasta la fecha.

Creada por Robert Zemeckis y Bob Gale, y protagonizada por Christopher Lloyd y Michael J. Fox es considerada la mejor película de viajes en el tiempo de la historia.

Back to the Future (Volver al futuro) es un clásico moderno que se renueva con cada revisión y a 35 años de su estreno sigue manteniendo toda su frescura y su gracia con un gran guión, personajes entrañables que hicieron magia del cine.