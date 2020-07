Sylvester Stallone no descarta rodar ‘Rambo 6’

Aunque no parece muy probable que se haga realidad, Sylvester Stallone podría estar buscando darle al mítico personaje de Rambo el final que merece y quitarse el mal sabor de boca que le dejó la quinta parte de la saga. No obstante, el actor está involucrado en otros proyectos, por lo que, de rodarse, la película no llegaría en un futuro muy cercano.

Pero sobre el mítico personaje hace unos días escribió en su cuenta de instagram: “Podría estar de regreso”. Así de contundente se mostraba Stallone al referirse a una posible sexta entrega de Rambo, esta pista deja entrever que está tramando su regreso.

Actualmente, Sylvester está trabajando en ‘Samaritan’, cinta fantástica que también cuenta con Moises Arias, Pilou Asbæk y Martin Starr en el reparto.

Además, tiene en su agenda la distópica ‘Little America’, a las órdenes de Rowan Athale actualmente en fase de preproducción; y suena con fuerza como uno de los nombres para la cuarta entrega de ‘Los Indestructibles’.