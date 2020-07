Pedro Suárez-Vértiz se despide de Gerardo Manuel: “fue mi padre mediático”

Una de los grandes impulsores del rock peruano, Gerardo Manuel, partió recientemente y varios artistas le han rendido homenaje a su labor y apoyo, entre ellos el cantante Pedro Suárez-Vértiz, quien se despidió de él por sus redes sociales.

“Pedrito” aseguró que Gerardo Manuel fue quien lo impulsó en el mundo de la música, pues de otra forma sería un abogado o piloto, además, dijo que el conductor del mítico programa ‘Disco Club’ se convirtió en su padre mediático.

“La prensa dice “Gerardo Manuel, el mayor impulsor del rock peruano, murió a los 73 años” y no se equivoca. Me molestan los homenajes póstumos y no en vida, pero tengo que decir que, sin su influencia, quizás yo sería abogado o piloto.

(…) A sus hijos Álex y Gerardo les quiero decir, que siempre amé y amaré a su padre. Porque fue mi padre mediático y el de muchísimos más. Descansa en paz legendario Gerardo Manuel. Tu inolvidable sonrisa nos iluminará siempre”, escribió el rockero en su Instagram.