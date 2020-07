Marvel adquiere las franquicias de Alien y Predator

Marvel estará a cargo ahora de crear la próxima ola de historias de cómics basadas en las franquicias de películas de Alien y Predator y formarán parte en su propia continuidad y “expandirán los personajes y la configuración de las diversas películas de esta exitosa saga.

“Alien y Predator son los dos personajes más identificables e icónicos de todos los tiempos, y los amo por eso. Pero sobre todo, es tener la suerte de ser un niño cuando eran nuevos. He visto todas las películas que han hecho. Alguna vez he estado allí, y no puedo esperar a verlos causando estragos en el Universo Marvel. Dibujé mis imágenes de ellos con una enorme sonrisa en mi rostro” dijo el aclamado dibujante David Fincher sobre cómo dibujar a estos míticos monstruos que por cierto han matado a Iron Man y a los Guardianes de la Galaxia.

Cabe indicar que Marvel no ha anunciado ningún título de cómic oficial o equipos creativos para este nuevo universo de Alien y Predator.