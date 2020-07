DC: Christian Bale regresaría como Batman para film de "Flash"

La trilogía de Batman donde participó es la más aclamada en la historia del Hombre Murciélago, y para muchos fans, Christian Bale, es el actor que mejor lo ha interpretado. Ahora podría unirse al Universo de DC Comics en la próxima película de Flash, si Michael Keaton no acepta el papel.

El portal We Got This Covered reporta que si la negociación con Keaton fracasa, el Plan B es ofrecerle nuevamente Batman a Christian Bale, quien lo personificó en las cintas Batman Begins (2005), The Dark Knight (2008) y The Dark Knight Rises (2012) bajo la dirección de Christopher Nolan.

Recientemente se informó que Michael Keaton había sido contactado para volver a ponerse el traje de Batman, un personaje al que dio vida en 1989 y 1992, pero ahora como un hilo conector entre todas las próximas películas de los superhéroes de DC, algo similar a lo de Samuel L. Jackson en el papel de Nick Fury con los Avengers de Marvel.