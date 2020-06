¿Mark Hamill regresará como Luke Skywalker?

El actor considera que su etapa como Luke Skywalker en “Star Wars” ha llegado a su fin. Después de cuatro décadas, la estrella esgrimió un lightsaber por última vez en las películas modernas bajo el sello de Disney.

“Oh, no puedo imaginar eso, no”, dijo Hamill sobre la posibilidad de volver con un cameo en otras producciones de la saga galáctica. “Tuve un comienzo, un medio y un final. Esas películas me dieron mucho más de lo que esperaba cuando comenzamos, así que nunca se me ocurrió. Mi despedida fue en el Episodio IX y fue agridulce”, añadió en una entrevista para EW.

Pero Mark Hamill ya ha interpretado a otros personajes secundarios dentro del universo galáctico, ya que tuvo pequeños cameos en "El ascenso de Sywalker" , "Los últimos Jedi" donde además de volver a interpretar a Luke Skywalker, prestó su voz a un par de criaturas extraterrestres, y en la serie “The Mandalorian”.