Will Smith rompe en llanto por la mala relación con su hijo mayor

El reconocido actor y comediante Will Smith ha abierto las puertas de su intimidad y su alma en una entrevista concedida a su esposa, Jada Pinkett Smith, en la terminó emocionado y llorando al recordar cómo atravesó el traumático divorcio de su primera esposa y la difícil relación que ha tenido con su hijo mayor, Trey Smith, fruto de ese matrimonio.

El actor aseguró haberse sentido aterrorizado y haber llorado mucho cuando se convirtió en padre por primera vez a los 24 años.

No se sentía preparado para una responsabilidad de tal magnitud. " Lo traje a casa, lo pusimos en la cuna y sentí como un terror absoluto. Pensé, soy totalmente responsable de esta vida. No podía dejar de ir a mirarlo y comprobar que estaba bien. Lloré mucho, de hecho ahora estoy llorando", confesó en el programa Red Table Talk.

"Simplemente sabía que no sabía nada. Me sorprendió lo frágil que es la crianza de los hijos. Pensé en las lecciones que me habían inculcado y pensé que no sería capaz de hacer lo mismo ", señaló Smith.

En numerosas ocasiones, tanto el actor como su hijo mayor han hablado de los altibajos que han pasado en su relación familiar, que sin embargo ha mejorado con los años.