Henry Cavill quiere seguir siendo Superman durante muchos años

El hombre de acero regresa. A pesar de su floja taquilla, algunas críticas bastantes negativas y las reacciones mixtas sobre el film “La Liga de la Justicia”, la continuación de Henry Cavill como Superman se puso en entredicho.

Estas dudas habían surgido debido a que tanto él como Ben Affleck (Batman) prefería dejar descansar a sus personajes y dar paso a la nueva camada de actores. Sin embargo, el protagonista de The Witcher ya no piensa igual.

Ahora, después de que HBO Max haya dado luz verde al tan ansiado SnyderCut de la Liga de la Justicia, Henry Cavill ha querido dejar claro que si fuera por él seguiría siendo Superman, porque está más que dispuesto a seguir encarnando al querido superhéroe de DC.

“Siempre he sido fan de Superman. Con un personaje como ese llevas el peso fuera del set y se convierte en parte de tu figura pública. Cuando conozco a niños no me ven como Henry Cavill sino que ven a Superman, lo cual trae consigo una responsabilidad. Al ser un personaje tan poderoso, esta es una responsabilidad que asumo encantado, por lo que espero poder seguir siendo Superman muchos años más” indicó Cavill.