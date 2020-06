Andrés Wiese tras denuncia de acoso a menor: “Me fié en la edad que vi en sus redes"

En una entrevista con un programa local, el actor peruano Andrés Wiese se pronunció por las denuncias de acoso por parte de una menor de edad y de su excompañera, Mayra Couto. La primera es investigada en el Ministerio Público.

Según Wiese, desconocía la verdadera edad de la menor que lo acusó. “Me fié en la edad que vi en sus redes sociales, una imagen en su Facebook donde decía que había nacido en el año 2000”, dijo.

Además, pidió disculpas públicas a su “círculo privado”, afectado por las acusaciones públicas. Rescató además una lección de la situación que actualmente vive.

“Tal vez debí indagar más (sobre la edad de la menor). El error fue haber hecho esta práctica con alguien que yo no conocía" expresó el artista.

"Encima siendo yo un personaje público que he tratado a lo largo de mi carrera de no involucrarme en ningún escándalo. No medí las consecuencias y créeme que estoy aprendiendo la lección”.

Reiteró que el intercambio se dio con mutuo consentimiento y lamentó la difusión del video, pese a su pedido de no hacerlo. Remarcó lo afectado que se encuentra por la situación y dijo haber "tocado fondo".

“El dolor es enorme, recibir esa cantidad de calificativos. (…) Hay un punto en el que ya el dolor no lo quieres aguantar más y quieres desaparecer, porque es demasiado”.

En cuanto a la investigación que se sigue en el Ministerio Público, Wiese indicó que colaboará para "que se sepa la verdad". "Ya mi abogado me dirá qué acciones tengo que hacer. Antes de eso, no quiero demandar a nadie".

"Quiero pensar que esta chica ha sido una víctima también”, acotó.