Thalía celebra éxito del tema con Leslie Shaw “Estoy soltera”

El tema musical “Estoy soltera” ya logró sobrepasar el primer millón de reproducciones en la plataforma de videos YouTube. La canción de la artista peruana Leslie Shaw, la diva mexicana, Thalía y la rapera colombiana, Farina, confirma su éxito en las plataformas digitales especializadas en música.

“¡Un millón de reproducciones en menos de 19 horas! ¡One million views in less than 19 hours!” escribió Thalía en su cuenta de Twitter.

En su cuenta de Instagram, la diva mexicana también resaltó que “Estoy soltera” con Leslie Shaw logró posicionarse como la número 1 en la lista de iTunes de Estados Unidos, México y Brasil.

En otro momento aseguró que la canción ya empieza a sonar en las emisoras de Colombia y en tierras mexicanas con mucho éxito.