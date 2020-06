Edison Flores retiró sus fotos con Ana Siucho de sus redes sociales

Malas señales. Luego de que se difundiera parte de una presunta conversación entre el 'Orejitas' y una joven, las fotografías del matrimonio ya no se ven en su cuenta de Instagram.

Malas señales en el matrimonio entre Edison Flores y Ana Siucho. El deportista peruano quitó de su cuenta de Instagram todas las fotos que tenia con su esposa.

A través del programa 'En Exclusiva', este miércoles se supo que una de las figuras más queridas de la selección peruana desactivó las imágenes donde aparecía junto con Siucho.

Como se sabe, el 'Orejitas' es tendencia en las redes sociales, luego de que se filtrara una supuesta conversación entre él y una joven que, según señala, tiene menos de 20 años.

Mientras tanto, un desconcertante mensaje de Ana Siucho preocupó a los fans de la pareja. También en las redes, ella se refirió a las personas que lastiman, y su actitud frente a ellas.

"No lastimo a quien me lastimó (...) Solo me alejo y me vuelvo indiferente. Pero recuerda que todo vuelve en esta vida y todo lo malo que haces un día regresará".