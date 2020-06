Paul McCartney revela cuál es el mejor disco de los Beatles

En la música existe un antes y un después de ellos y en la década que estuvieron juntos, los Beatles grabaron doce discos de estudio, dándole así a los fans varias opciones a la hora de discutir sobre cuál es el mejor álbum de los Fab Four.

Lo cierto es que algunos trabajos del cuarto de Liverpool tuvieron mucho más éxito que otros debido, no solo debido al crecimiento musical de Jhon Lennon, Paul McCartney, Geroge Harrison y Ringo Starr, sino también a su popularidad.

Por su parte, McCartney lo tiene claro: él se queda con Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, tal y como lo confirmó en una entrevista de 1990 en la que aseguró que preferiría no elegir entre los proyectos discográficos de los Beatles, pero que “seleccionaría ese álbum.

“Prefiero tener a cada uno por lo que significaron en el tiempo”, agregó el músico en su diálogo con el periodista Bob Costas. “Abbey Road es un buen disco. Revolver también. Rubber Soul lo mismo. Así que realmente no me gustaría elegir, pero de hacerlo e irme una isla desierta, me llevaría Sgt. Pepper conmigo” dijo la leyenda de la música.