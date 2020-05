Led Zeppelin regresa: este 30 de mayo podrá ver a la banda por 72 horas seguidas

La mítica banda Led Zeppelin permitirá que este sábado 30 de mayo esté disponible, por 72 horas, el histórico concierto denominado ‘Celebration Day’

Esta aclamada presentación se realizó el 2007 como parte de la película del mismo nombre. El evento fue concebido como un homenaje para Ahmet Ertgun, fundador de Atlantic records, logró el denominado reencuentro de los fundadores de la banda.

El concierto estará al alcance de todos pues la banda ha permitido que se transmita por YouTube. En aquella presentación más de 20 mil almas estuvieron presentes, por lo que la presentación se extendió por dos horas.

Entre los temas que se escucharán están: Good Times Bad Times, Ramble On, Black Dog, In My Time Of Dying, For Your Life, Trampled Under Foot, Nobody’s Fault But Mine, No Quarter, Since I’ve Been Loving You, Dazed And Confused, Stairway To Heaven y The Song Remains The Same.

Este sábado, a través de la cuenta oficial de la banda, podrá verse este concierto por YouTube por un periodo de 72 horas continuas, desde las 14:00 horas.