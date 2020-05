Vanessa Terkes sobre posible nuevo romance de Forsyth: "¿Ya vienen las elecciones, no?"

Ante la posibilidad de que exista un nuevo romance entre George Forsyth y Alejandra Baigorria, la todavía esposa del burgomaestre de la Victoria, Vanessa Terkes, se refirió sobre los rumores que los uniría.

"La gente se da cuenta de las cosas, el peruano no es tonto. ¿Ya vienen las elecciones, no? Ja, ja, ja... Mejor calladita me veo más bonita”, comentó.

Además, contó que los trámites de su divorcio se paralizaron debido al brote del coronavirus, por lo que aún continúa casada con el chico ' Ken '.

Por otro lado, la también actriz y conductora de radio confesó que viene brindado ayuda social,"pero sin anunciarlo en redes ni tomándose fotos".