Andrea Bocelli revela que tuvo coronavirus y dona su plasma para investigación

En Italia, el tenor Andrea Bocelli ha reconocido que pasó el nuevo coronavirus COVID-19, pero solo padeció síntomas leves, al igual que su esposa y dos de sus hijos. El tenor italiano lo ha confirmado a la salida del hospital de Pisa, al que acudió para donar plasma para ayudar en la investigación que ayude a encontrar la tan esperada vacuna para frenar la pandemia.

El artista se hizo las pruebas el pasado 10 de marzo y dieron un resultado positivo, pero fue prácticamente asintomático, solo con algunas décimas de fiebre: "Honestamente, cuando he descubierto que lo tenía, me he lanzado a la piscina porque estaba bien" manifestó Bocelli.

Cabe indicar que con el cantante resultaron positivos su esposa, Veronica Berti, y dos de sus hijos, Amos y Matteo, pero ninguno sufrió síntomas de relevancia.