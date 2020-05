Melissa Klug dio polémica respuesta sobre estado de salud de Yahaira Plasencia

Luego de que la salsera desmintiera haber contraído el COVID-19 tras especulaciones por positivo de Jefferson Farfán, la 'Blanca de Chucuito' expresó que solo le interesa el padre de sus hijos.

Luego de que Yahaira Plasencia desmintiera, prueba en mano, haber contraído coronavirus, Melissa Klug tuvo polémicas declaraciones al respecto, afirmando que el tema la tiene "sin cuidado".

El último viernes 22, la 'Blanca de Chucuito' estuvo en un programa de espectáculos local, donde, consultada sobre el estado de salud de la salsera, dio la inesperada respuesta.

“Te soy bien sincera, mientras que el padre de mis hijos esté bien mis hijos van a estar felices, el resto me tiene sin cuidado (...) Eso no me interesa, no es un tema para poder conversar ahorita contigo”, señaló en vivo.

"Que se preocupen sus padres, sus hermanos (de Yahaira), a mí lo que me interesa es que se recupere el papá de mis hijos”, insistió. La Klug viene expresando en diversos medios sus deseos de pronta mejoría a Jefferson Farfán.

Como se sabe, el seleccionado y jugador del Lokomotiv de Moscú se recupera tras dar positivo por COVID-19, lo que causó especulación por el estado de salud de la Plasencia. Días despúes se conoció el fin de la relación entre ambos.