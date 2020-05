Llegada de las Kardashians a Netflix hace 'estallar' Internet

El programa de televisión ‘Keeping up with the Kardashians’, uno de los realitys más famosos y longevos del mundo, llegará a la plataforma de Netflix desde este 1 de junio y los fans ya se encuentran ansiosos de ver la serie que fue estrenada en el 2008.

La serie de tele-realidad lleva ya 18 temporadas y la familia Kardashian-Jenner ya está grabando la 19. Por el momento, la compañía plantea emitir únicamente las dos primeras temporadas, la cual está envuelta de grandes emociones y donde Kendall y Kylie Jenner eran apenas unas niñas que admiraban la vida de sus hermanas mayores.

Kris Jenner es la matriarca del clan Kardashian,el cual está integrado por 6 hermanos. Kourtney, Kim, Khloé y Rob (hijos del matrimonio con el abogado Robert Kardashian, quien se hizo famoso por ser uno de los abogados en el controversial caso de O.J. Simpson).

A estos hermanos le siguen Kendall y Kylie Jenner (hijas del matrimonio con Bruce Jenner, quien hoy es Caitlynn Jenner tras someterse a un cambio de sexo).