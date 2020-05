Sylvester Stallone está produciendo otra secuela de “Rocky”

Sylvester Stallone es quizá de los más importantes dentro del género de acción en los años 80 y 90, siendo el papel de Rocky Balboa uno de los más importantes en su carrera. Sobre la vida del boxeador de origen italiano se ha realizado ocho películas de este personaje, pero parece ser que se niega a colgar los guantes, ya que Stallone planea un spin-off de la exitosa saga.

La película 'Rocky' se estrenó en 1976 y rápidamente se colocó en el gusto de la gente, ya que mostraba la vida detrás de un boxeador y su ascenso como ejemplo de vida y gracias al buen recibimiento, se logró seguir con múltiples películas que se convirtieron en verdaderos clásicos del cine confirmando un legado que no parece tener un final.

En sus redes sociales sorprendió Stallone ya que planea un spin-off de Rocky, aunque todavía está en proyecto.

"Nunca digo que no a Rocky, porque tengo un par de ideas. (Sobre si sus spin-offs verán alguna vez la luz del día) No estoy tan seguro; en realidad no involucran al ring tanto como deberían. No estoy tan seguro de que eso sea lo suficientemente emocionante para la audiencia. ¿Pero quién sabe?" señaló Sly.