Jennifer López negocia para comprar los New York Mets por 2.600 millones de dólares

La cantante Jennifer López y su prometido, el exjugador de béisbol Alex Rodríguez, han contratado al banco JP Morgan para recaudar capital y poder adquirir en propiedad los New York Mets. El equipo de béisbol que aspira a comprar JLO es uno de los más grandes de Estados Unidos.

La familia Wilpon, que adquirió los New York Mets en 2002 por 391 millones de dólares, anunció en diciembre que estaban negociando para vender el 80 por ciento de sus acciones por valor de 2.6000 dólares.

La condición impuesta entonces fue la de la de retener el control del equipo durante los cinco primeros años, el acuerdo finalmente no se cerró, por lo que ahora planean una venta en subasta y sin precondiciones.

Cabe indicar que la boda de la pareja estaba prevista para 2020, ha sido aplazada por el coronavirus COVID-19. No obstante, esto no ha trastocado los planes de Jennifer López y de Alex Rodríguez de hacerse con los New York Mets.