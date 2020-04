Sam Raimi anuncia que dirigirá Doctor Strange 2

Marvel ya tiene al director para “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, así lo afirma un reciente reporte de la web ComingSoon, que aseguró que Sam Raimi se encargará de la esperada secuela protagonizada por Benedict Cumberbatch. El cineasta estuvo detrás de la primera trilogía de “Spider-Man”, con Tobey Maguire en el papel de Peter Parker.

La primera cinta del 2002 fue uno de los grandes aportes para el cine de superhéroes, mucho antes que “Iron Man”, que daría inicio al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

“Amaba a Doctor Strange cuando era niño, pero siempre estaba después de Spider-Man y Batman para mí, probablemente era el quinto de los grandes personajes de los cómics”, comentó Raimi para ComingSoon.