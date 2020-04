¿Qué videojuegos están disponibles gratis para quedarte en casa?

Las opciones de entretenimiento están a la orden del día en medio de la cuarentena por el coronavirus y los videojuegos no son la excepción. Estos son los títulos disponibles.

Diversas formas de entretenimiento se han convertido en la mejor opción para muchos al momento de afrontar el aislamiento social por la pandemia del coronavirus. Si bien existen muchos títulos para escoger, los que son gratuitos resultan siempre los más interesantes.

Es por ello que el diario Perú 21 realizó una selección de juegos que se pueden encontrar disponibles para todos y son una gran opción para estos días de cuarentena. En el caso de grandes títulos para PC, en la plataforma de la emblemática Blizzard se puede encontrar varias opciones.

Es el caso de las recordadas StarCraft 2, Heroes of the Storm, Hearthstone y Call of Duty: Warzone. Steam, actualmente la meca de los videojuegos para PC, no se queda atrás con una bibilioteca ‘Free to play’ con ‘World of Warships’, 'Path of Exile’ o ‘Rakion’.

Sin embargo, también se puede encontrar joyas de la alta competencia como Dota 2, Counter Strike Global Offensive y Destiny 2. Otros juegos triple A que han cobrado popularidad en los últimos años también están disponibles.

Estos son Fortnite, League of Legends (LOL), APEX Legends y Assassins Creed 2. Pero los amantes de la consola PlayStation, Sony ha tenido la iniciativa de liberar juegos para incentivar a las personas a quedarse en su casa.

Bajo el título ‘Play at Home’ los usuarios de PlayStation 4 podrán encontrar: ‘The Nathan Drake Collection’, la trilogía original de ‘Uncharted’ remasterizada, Journey y DiRT Rally 2.0. Por su parte XBOX también tiene su propia sección ‘Free to Play’ para su consola Xbox One.

Aquí se puede encontrar títulos como World of Tanks, Warframe, Smite, DC Universe online, Star Trek Legacy online. Pero la consagrada Nintendo también tiene su sección de juegos gratis para su consola Nintendo Switch. Entrando a su sección de juegos, basta buscar precios de 0 euros o dólares.

Allí se podrá encontrar títulos clásicos de la emblemática consola Nintendo Entertainment System (NES) así como de la afamada consola Super Nintendo Entertainment System (SNES), así como Tetris 99, Super Kirby Clash, entre otros.