'Train to Busan: Peninsula': lanzan tráiler de la secuela de ‘Estación zombie’

Tras el fenómeno mundial en que se convirtió ‘Train to Busan’ (Estación zombie), película coreana dirigida por Yeon Sang-ho en 2016, cuatro años después, se estrena el primer tráiler de 'Train to Busan: Peninsula', secuela, aunque continuación no directa de su antecesora.

Según explicó el director a 'Screen Daily', la acción tiene lugar cuatro años después de la primera cinta y en el mismo universo, sin continuar la historia original y además con personajes diferentes. Se ambienta en una Corea donde el brote zombie ha diezmado al gobierno de Corea.

Conforman el reparto Kang Dong-won, como un soldado que debe regresa a la tierra baldía zombie tras haber logrado escapar, y Lee Jung-hyun, quien encarna a una de las supervivientes en Seúl. El filme cuenta con alrededor de 20 millones de wons de presupuesto (el doble que el original).