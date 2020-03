Ron Wood, de los Rolling Stones, aconseja a los que sufren de adicciones en la cuarentena

En tiempos de coronavirus, no poder salir de casa es un problema para muchas personas. Ante este panorama Ron Wood, integrante de los Rolling Stones, se solidarizó con los adictos de Alcohólicos Anónimos y Narcóticos Anónimos que no pueden asistir a sus reuniones y compartió en Twitter, una serie de consejos para evitar que las personas en recuperación tengan una recaída.

Rehabilitado del consumo excesivo de alcohol y sustancias, Wood invita a sus seguidores a no desesperarse en estos tiempos de incertidumbre.

"La esperanza no dejará que lo malo pase. No importa cuán temerosos estemos, nuestro poder superior estará con nosotros. No estaremos solos de nuevo. No nos daremos por vencidos. Esperanzarse es creer en nosotros mismos" comentó Wood.

El guitarrista se mostró en los videos con varios libros en la mano. "Soy Ronnie, y soy un adicto. De vez en cuando voy a compartir con ustedes pequeñas lecturas", dice en el primero de los tres.