Joven baila en vivo pero su gato le arruina la transmisión

Miles de usuarios reaccionaron a un vídeo, donde la estrella fue un gato. Mediante la popular plataforma de Youtube, se dio a conocer un vídeo viral que ha hecho reír a más de uno.

La graciosa escena que protagonizó una joven, quien quería demostrar sus dotes para el baile, pero terminó cometiendo un curioso blooper, debido a la interferencia de su gato que robo la atención.

En los primero segundos del vídeo, se puede apreciar el momento en que la muchacha realiza una coreografía para sus seguidores, mientras que su gato la observa con atención.

El animal se acercó a su dueña y terminó arañándole el rostro, escena que sorprendió a los usuarios quienes miraban la escena en transmisión en vivo.

“Estaba aburrida, así que bailé para YouTube. No esperaba que mi gato me golpeara. A mi mascota le gusta que lo acaricie en la cabeza, pero lo ignoré, así que me golpeó para llamar mi atención”, mencionó a la joven en la publicación que hizo en sus redes sociales.