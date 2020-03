Museos del mundo y del Perú abren sus puertas gratis en esta cuarentena

Si en la cuarentena no sabes que hacer, los museos debes ver. La nueva enfermedad por el coronavirus ha generado que millones de personas estén en sus casas. Sin embargo, el hecho de que permanezcas en casa no significa que no puedas aprender cosas nuevas.

Si bien no puedes salir durante estas semanas, debes saber que hay museos que han abierto sus puertas de manera online y gratis para hacer más divertido tus días.

A continuación te dejamos algunos museos que puedes visitar en el Perú y en el mundo ingresando al link ..

Museo Nacional de la Cultura Peruana: Podrás visitar distintos museos de Lima y también de otros departamentos como el Museo Histórico Regional "Hipólito Unanue" en Ayacucho, entre otros, El museo te permite aprender más sobre la cultura de nuestro país y disfrutar de las maravillas que tenemos.

Museo de Arte de Lima: En el MALI podrás encontrar obras que integran la colección del museo hasta recursos educativos de libre descarga hasta imágenes e información de más de diez mil obras.

Louvre - París: Tras el cierre del museo por el nuevo coronavirus, el museo abre las puertas virtualmente y podrás ver la enigmática Mona lisa.

British Museum - London: Es uno de los museos más visitados del mundo por la historia que contiene el país.

Musei Vaticani - Roma: El museo de Vaticano es uno de los lugares que debes visitar si te gusta la religión, ubicado en Roma, Italia.

Prado - Madrid: Este museo español es uno de los más visitados en el mundo y se encuentra los famosos cuadros como "Las menina".

Museo para niños de Boston: Este museo cuenta con magnificas obras para niños.

Metropolitan Museum . New York: Otra opción puede ser el museo metropolitano que cuenta con más de 2 millones de obras de arte.

National Gallery Of art - Washington: La galería se enfoca en piezas del Renacimiento y la época gótica.

Pinacoteca di Brera - Milano: Este museo está abierto desde 1809. Entre sus obras se encuentra algunas de Leonardo da Vinci, Piero della Francesca y Rubens.

Galleria Degli Uffizi - Firenze: Esta galería se encuentra en Florencia, es una de las pinacotecas más frecuentadas de Italia y también es la más conocida por las obras que guarda de Miguel Ángel y Botticelli.

Museo Archeológico: Este museo esta ubicado en Atenas y contiene objetos que narran la historia de Grecia, desde la antigüedad tadía.

Cabe resaltar que estos solo son algunos museos que podrás visitar mientras dure el aislamiento obligatorio. Google, te brinda una página donde encontrarás otros museos que abrieron sus puertas gratuitamente ingresando aquí.