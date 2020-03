Instagram: Brian May enseña a tocar el solo de "Bohemian Rhapsody"

En tiempos de cuarentena ha generalizado que los ciudadanos no salgan de sus casas, las vÍdeollamadas y las comunicaciones en streaming se han convertido en la norma y en la vía de escape para combatir el aburrimiento y la propagación del coronavirus.

Por eso hemos visto un incremento brutal de actuaciones en vivo de todo tipo de artistas en streaming desde sus casas como manera de tener contacto con sus seguidores y ofrecerles algo de conocimiento y cercanía.

El grandioso guitarrista de Queen, Brian May, ha decidido compartir una clase magistral de ocho minutos en la que enseña a tocar el solo de una de las canciones más celebres de la agrupación, "Bohemian Rhapsody".

Fuente: Instagram Brian May

Asimismo, durante la transmisión, May toca el solo diseccionándolo y aseguro con su habitual humildad que no hace nada en especial porque no es el guitarrista con mejor técnica, pero si toca con sentimiento.