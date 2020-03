Lady Gaga pospone el lanzamiento de su nuevo disco por el coronavirus

En plena crisis por la pandemia del coronavirus, la cantante Lady Gaga ha anunciado que pospone la publicación de su nuevo álbum llamado "Chromatica", de forma indefinida, ya que tenía previsto lanzarlo el 10 de abril coincidiendo con un concierto sorpresa en el festival de Coachella, pospuesto por la crisis del COVID-19.

"Después de mucha deliberación, he tomado la difícil decisión de posponer el lanzamiento de 'Chromatica'", anunciaré una nueva fecha pronto", ha dicho la artista en sus redes sociales.

"Este es un momento agitado y aterrador para todos nosotros, y aunque creo que el arte es una de las cosas más fuertes que tenemos para brindarnos alegría y curación en momentos como este, simplemente no me parece correcto lanzar este álbum con todo lo que está sucediendo durante esta pandemia global", ha comentado la interprete de "Bad Romance" y "Born This Way".

Según la artista, la publicación de su nuevo disco iba a estar acompañada "de muchas sorpresas", como un concierto secreto en el festival primaveral que tuvo que ser pospuesto hasta otoño por el COVID-19, como tantos otros eventos.