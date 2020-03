¿Qué hacer en casa?: famosos comparten sus divertidas rutinas en tiempos del coronavirus

Ante la contingencia por la pandemia del coronavirus COVID-19, una de las medidas es el aislamiento, por lo cual, muchos preguntan qué hacer en cuarentena para no aburrirse dentro de casa.Para quienes hacen el llamado “Teletrabajo” o “Trabajo Remoto” tienen a su favor que tienen cosas que hacer, incluso a veces más que si estuvieran en la oficina. Sin embargo, este no es el caso de todos, y cuando oyen la palabra “cuarentena” y no llevan ni 6 días, quieren salir corriendo por un poco de aire.

La cuarentena es un término que se usa para referirse a un periodo de 40 días, pero también cuando se habla de aislamiento, como en este caso por la pandemia del coronavirus en el Perú y en casi todos los países de la región y demás continentes.

Todo va depender de tu estilo de vida, si vives solo o acompañado, si hay menores de edad en casa, si trabajas en la vivienda, si tienes mascotas e incluso el espacio donde vives.

Pero para no aburrirse no todo es tecnologia, recuerda que hay muchos juegos del ayer que podrías desempolvar, hábitos nuevos que podría adoptar, y aquí les mostramos algunas ideas que quizá le guste copiar a través de nuestros famosos de “Chollywood”.