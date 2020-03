Falleció legendario intérprete de música country Kenny Rogers

El legendario intérprete estadounidense de música country Kenny Rogers falleció anoche a los 81 años. "Murió pacíficamente en su casa de causas naturales", anunció su familia en un comunicado.

Ante la insistencia de sus seguidores, el cantante, que inició su carrera en 1950, realizó una gira mundial de despedida en 2016, pero en abril de 2018 canceló los últimos shows citando "una serie de desafíos de salud".

Rogers, tres veces ganador del Grammy y miembro del Salón de la Fama de la Música Country, fue conocido por canciones como "The Gambler" y su dueto de 1983 con Dolly Parton "Islands in the Stream".