Coronavirus: Evalúan el estreno de “Wonder Woman 1984” en los cines

Warner Bros se está planteando la posibilidad de saltarse los cines y lanzar la esperada película “Wonder Woman 1984” por medio del streaming debido a la crisis global por el coronavirus, que mantiene las salas cerradas en gran parte del planeta.

Un medio especializado, The Wrap, adelantó este viernes esta opción que está bajo estudio, según dos fuentes anónimas.

Asimismo, este medio también aseguro que la posibilidad está siendo considerada por Toby Emmerich, presidente de Warner Bros y consejeros de la compañía.

La directora de "Wonder Woman 1984", Patty Jenkins, y el productor ejecutivo de la cinta, Charles Roven, no han participado en estas conversaciones.

Pero ante la incertidumbre provocada por el coronavirus, las fuentes de este portal de cine señalaron que Warner Bros. está considerando una alternativa "online" que pudiera comercializarse de forma individual y no como parte del catálogo de una plataforma.

Esto descartaría que la cinta esté disponible de primeras en HBO Max, el nuevo servicio de streaming que Warner tiene previsto presentar en mayo.

No obstante, la versión oficial de Warner Bros. continúa siendo que "Wonder Woman 1984" se verá en las salas y que no hay opciones abiertas para el "streaming".