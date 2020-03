Netflix: suspenden grabaciones de “Luis Miguel, la serie” por COVID-19

El actor César Bordón que interpreta a Hugo López, mánager del Sol de México dio a conocer que el rodaje de “Luis Miguel, la serie”, se ha paralizado como medida preventiva para evitar el contagio del COVID-19.

"Se paró todo", confirmó el actor al portal Infobae. "Nos mandan a todos a casa y se verá más adelante", manifestó el artista que planea regresar a su natal Argentina.

A través de su Instagram, el artista compartió imágenes de su viaje a la Rivera Maya. A eso le siguió un mensaje que decía "And get back to Buenos Aires. Todo parado, hasta nuevo aviso".

Sin embargo, allegados a Diego Boneta, confirmarían que las grabaciones se han suspendido a raíz del coronavirus y no se sabe cuándo se retomarán.

Por el momento, Boneta y Camila Sodi se han pronunciado en sus redes sociales sobre el alto del rodaje.

Netflix, hasta el momento, no ha emitido un comunicado oficial sobre un alto a la producción de la esperada serie debido al coronavirus.