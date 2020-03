La conmovedora carta de niño que deja perrito en albergue para que lo cuiden

A través de sus redes sociales, la fundación dio a conocer el caso del pequeño Andrés, de 12 años, quien dejó a su cachorro en un refugio de animales en la Ciudad de México, para que sea salvado de los maltratos de su padre.

“Te dejo a Simon, es mi perro, no quiero que mi papá le pegue, llora mucho porque no hay comida, te dejo mis ahorros para sus tortillas. No le peguen, porque mi papá le pega mucho. Simon come mucho, no se lo lleven, cuando crezca vengo por Simon”, escribió el niño.

Un responsable del Albergue Pergatuzzo publicó la carta en Facebook con la intención de ubicar al propietario de Simón y ofrecerle ayuda. Asimismo, la joven se comprometió a cuidar del cachorro.

El contenido de esta carta conmovió a muchos usuarios, quienes no dudaron en compartirlo y hacerlo viral para encontrar al niño de 12 años.

“Difundiremos esperando que encuentres pronto al dueño de este pequeño”, “Gracias por cuidarlo, gracias por quererlo …. mil gracias por lo que haces por los dos”, comentan usuarios.