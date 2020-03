Hombre se tatúa rostro de su hija y queda sorprendido ante el resultado

El vídeo compartido en Facebook se ha vuelto viral y ha llamado la atención de miles de usuarios, pues muestra el increíble tatuaje que se realiza el hombre inspirado en el rostro de su hija. La asombrosa imagen no tardó en dar la vuelta al mundo por diversas redes sociales.

El hombre tomó la decisión de realizarse este homenaje a su hija para recordarla toda la vida, por lo que optó a realizarse un tatuaje de ella.

En el corto vídeo, se puede apreciar cómo el tatuador le da unos retoques finales a diseño y lo limpia con un pedazo de papel para que no quede rastro de tinta. Al retirar el papel se observa el realismo y el detalle con el que fue realizado, un proceso que debió tomar varias horas de trabajo.

El vídeo muestra el increíble trabajo realizado, lo cual se hizo viral en Facebook tras ser publicado en la página it's Gone Viral, generando todo tipo de reacciones y comentarios.

Fuente: It's Gone Viral