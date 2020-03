Anahí de Cárdenas sobre "memes" burlándose de su enfermedad: “Me hicieron llorar”

La actriz Anahí de Cárdenas escribió un largo mensaje en su cuenta de Instagram comentando sobre cómo le afectó que unos alumnos universitarios hicieran memes sobre la enfermedad que está padeciendo.

Como se sabe, la protagonista de "No me digas solterona 2" sufre de cáncer de mama y, a pesar de confesar que también se ha burlado de imágenes que no debería, dijo que lloró cuando vio las suyas circular por las redes sociales.

“Esta semana he recibido un par de mensajes alertándome de un grupo en Facebook que está haciendo “memes” burlándose de mí. Me mandaron los memes. Los vi. Me hicieron llorar. Sí, me hicieron llorar”, indicó.

“El que diga que nunca se ha reído de un meme cruel, está mintiendo. Yo me he reído más de una vez de cosas de las que no debería de haberme reído. Tengo un humor bastante negro y la gente que me conoce lo sabe”, agregó.

Sin embargo, Anahí de Cárdenas aseguró que por ser un personaje conocido se valieron de eso y de su condición para hacer los memes. “Pero el verme ser la protagonista de un meme, que no sirve para más que burlarse de mi aspecto físico, en un momento de enfermedad que claramente yo no escogí, me pareció cruel. ¿Pero es parte de ser una figura pública, no? Siempre hay un lado positivo y un lado negativo para todo”, finalizó.