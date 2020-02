John Kelvin presentará su espectáculo en Italia y España pese a casos de coronavirus

Foto Trome

No puede ocultar su temor. El salsero John Kelvin expresó su miedo a contagiarse de coronavirus mientras presente su espectáculo en Italia y España como parte de su gira por Europa hacia la comunidad peruana.

El artista de salsa presentará su espectáculo en ciudades como Milán, en donde el coronavirus se ha extendido. "Me enteré que llegó el coronavirus a Milán y yo tengo un show allá. (...) Espero que no sea algo más grave, yo igual iré a mi gira, pero sí me voy a informar respecto a lo que está pasando", declaró a un medio local.

Hasta el momento 17 personas han muerto en Italia por coronavirus y el número de contagiados asciende a 650 casos. Este país se ha convertido en el territorio más tocado, debido a que es la plataforma de difusión del virus por Europa.