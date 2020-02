Star Wars: Lucasfilm ya tiene director para la nueva película

Según la revista Variety, la nueva película de la saga de Star Wars está actualmente en desarrollo en Lucasfilm, lo que no está claro si la próxima cinta del universo creado por George Lucas será un lanzamiento en cines, o si se lanzará directamente a través del servicio de transmisión Disney +.

Los rumores iniciales sugirieron que la película se establecería en el oculto planeta Sith de Exegol, mundo que ya vimos en la ultima entrega el “Episodio IX: El Ascenso de Skywalker”.

Si la película recibe luz verde, el elegido para dirigirla será J.D. Dillard, que ha firmado las películas "Sleight" (2016) y "Sweetheart" (2019), y el guionista Matt Owens, quien ha trabajado en series como "Agents of S.H.I.E.L.D." o "Luke Cage", son los dos principales cerebros de este nuevo proyecto de "Star Wars".

Cabe indicar que la saga no tiene previsto estrenar ninguna película este año después de que en diciembre lanzara “The Rise of Skywalker”, que obtuvo unas críticas tibias por parte de la prensa y que recaudó 1.069 millones de dólares.