Jefferson Farfán: madre de su hija adolescente lanza seria advertencia

Mercedes Carrasco mostró rechazo e indignación tras informe emitido por un programa de espectáculos donde se tocó la paternidad de Farfán. Comunicado señala que no son figuras públicas.

Piden que no las molesten. Mercedes Carrasco, madre de la hija adolescente de Jefferson Farfán, no está nada contenta con la exposición que están recibiendo tras un informe emitido por un programa de espectáculos. Mediante un comunicado, advirtió que no son personajes públicos.

En el documento, Carrasco expresó su rechazo al ser incluida con su menor hija en el informe sobre la paternidad de la ‘Foquita’, emitido hace unos días, y pidió a los diferentes medios respetar la privacidad de ambas.

“Debo enfatizar que nosotras no somos figuras públicas ni pertenecemos al medio televisivo, por lo que, como madre, pido a los medios de comunicación y a terceras personas que respeten nuestra vida privada y familiar”, escribió la madre de la adolescente.

De igual forma pidió abstenerse de realizar algún tipo de comentario que las involucre, afecte su honor o altere su tranquilidad. “Caso contrario, me veré forzada a iniciar las acciones legales correspondientes”, advirtió la madre.

Como se sabe, el lunes un informe emitido en el programa de Magaly Medina recordó la época en que Farfán tuvo problemas de paternidad con su primera hija, lo que provocó una ola de reacciones en redes que obligaron a la adolescente a cerrar su cuenta de Instagram.