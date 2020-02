“Al Damero de Pizarro sin carro”: MML realizará actividades para toda familia este domingo

Este domingo 23 de febrero, la Municipalidad de Lima realizará actividades recreativas y culturales gratuitas para toda la familia en las calles del Centro Histórico, como parte de “Al Damero de Pizarro sin carro”.

Los amantes del deporte tendrán disponible una nueva ruta de “Lima en bici”. La caravana ciclística partirá a las 8:30 a.m. de la Plaza Mayor de Lima y recorrerá la ciclovía recreativa de la avenida Arequipa, seguirá por la avenida Brasil, el centro cultural y gastronómico La Magdalena hasta llegar a la Costa Verde, y se emprenderá el retorno por el mismo camino, haciendo un total de 23 kilómetros.

Los interesados en aprender a manejar bicicleta podrán participar en las escuelas de ciclismo urbano, las cuales estarán ubicadas de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. en los jirones Cusco y Camaná, donde también habrá exhibiciones de Bici Polo.

Desde las 9:00 a.m. se realizarán talleres sobre la importancia del reciclaje y el cuidado del ambiente en la intersección de los jirones Ucayali y Santa Rosa (antes Miró Quesada). Mientras que en el pasaje Santa Rosa, de 9:30 a.m. a 10:30 a.m., los asistentes podrán disfrutar de un espectáculo de la Brigada Canina e interactuar con los canes.

A las 11:00 a. m., también en el pasaje Santa Rosa, habrá un pasacalle folclórico con la participación de Angélica Harada, conocida como “Princesita de Yungay”.

Además, los asistentes podrán participar de una campaña de salud gratuita en el Pasaje Olaya, donde se realizará medición de glucosa y hemoglobina, así como radiografías y ecografías de partes blandas.

Para el desarrollo de estas actividades se restringirá el acceso vehicular en las 68 manzanas que comprende el Damero de Pizarro. Los vehículos que van al Centro Histórico podrán transitar por las avenidas Tacna, Abancay y Nicolás de Piérola.