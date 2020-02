Mark Hamill será Skeletor en nueva serie de ‘He-Man’

No solo tendremos una película de He-man que llegará en 2021 protagonizada por Noah Centineo, también Kevin Smith está preparando su serie sobre la franquicia junto a Netflix, titulado 'Masters of the Universe: Revelation' y se ha dado ha conocer es quien será el que ponga la voz a Skeletor. Y no es otro que el maestro Jedi, Mark Hamill.

Hamill ha incursionado en el doblaje animado en diversas películas y series donde le dio voz a el ‘Joker’ en la serie animaa de Batman. Ahora el mundialmente conocido como Luke Skywalker será el encargado de darle voz a Skeletor en la nueva serie de Netflix ‘Masters of The Universe: Revelation’, que se centrará en las historias sin resolver de personajes icónicos como He-Man.

Recientemente Netflix dio a conocer al elenco del proyecto en el que figuran Lena Headey como Evil-Lyn, Chris Wood como Príncipe Adam/He-Man, Sarah Michelle Gellar como Teela y Liam Cunningham como Man-At-Arms.

El director del próximo estreno de Netflix es Kevin Smith, quien ha estado a la cabeza de películas como ‘Clerks’, ‘Dogma’ y ‘Persiguiendo a Amy’.