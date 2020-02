"Chabelita" se pronunció sobre próxima boda de Christian Domínguez y Pamela Franco

Lo que los cantantes Christian Domínguez y Pamela Franco hagan con su vida no le interesa en lo más mínimo a Isabel Acevedo, así lo señaló la bailarina al ser preguntada sobre el anuncio de la parejita que este año se casan.

"Qué bueno. Bendiciones como siempre he dicho. Además, yo no hablo de ellos. Ahora yo estoy en mi mejor momento. Es su vida. No me interesa la verdad. No quiero hablar de él. Lo pasado, pisado", dijo muy tranquila la bailarina.

"Ahorita estoy en mi mejor momento. Estoy feliz y contenta. Estoy chambeando. Además estoy saliendo con mis amigos. Estoy disfrutando mi edad", declaró muy cortante la popular "chabelita".

Preguntada si le parece correcto que el cumbiambero se case tras llevar solo unos meses de relación con Pamela Franco, la bailarina dijo: "Él ya está bien grande . No soy su mamá ni su familia para decirle qué tiene que hacer", sentenció.