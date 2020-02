Hermanas de Farfán reaparecen y sacan cara por su padre: “No nos interesa el dinero de Jefferson”

Ante las voces que criticaban y especulaban una mala relación con la ‘Foquita’, las hermanas del futbolista señalaron que ‘Don Lucho’ es un buen papá y nunca han recibido “ni un sol”.

Reaparecen. Ante las voces que especulaban una mala relación entre Jefferson Farfán y su padre, ‘Don Lucho’, las hermanas de la ‘Foquita’, Betzy, Yahaira, Melchorita y Giuliana, se presentaron en un programa de espectáculos para contar detalles de su relación con ambos.

“Él (Farfán) a nosotros no nos da ni un sol mensual, no nos da nada, nada, nada”, señalaron en el adelanto difundido por un medio local. Además salieron al frente para dar la cara y enfrentar las críticas hacia su familia, asegurando que tienen un buen padre.

“Él (Don Lucho) lo apoyado como ha podido. Solo la señora sabe si mi papá lo apoyaba o no. Su mamá ha dado todo como cualquiera mamá da todo por sus hijos. También ha habido ayuda de mi papá, de mi abuelita, de Roberto. Él es un buen papá y un buen abuelo”, afirmaron.

Asimismo, dejaron en claro que nunca quisieron el dinero del jugador del Lokomotiv. “Mi papá nunca ha esperado nada de él, nunca hemos estado esperanzados en su dinero, nunca lo he llamado. Él a nosotros no nos da ni un sol mensual, no nos da nada, nada, nada”.

”Todo lo que nosotros tenemos es gracias a mi padre y a mi madre. No quiero que inventen que estamos pidiendo a Jefferson Farfán. No quiero que digan nada sobre eso. Todo lo que yo tengo es gracias a nosotras”.

“Me parece que le vaya muy bien en la vida pero hasta ahí no más. No nos interesa su dinero de Jefferson”. Las hermanas de Farfán aseguraron que él y su padre, a pesar de todo, mantienen una buena relación, al igual que ellas.

“Se juntan, comparten. Hace poco estuvieron juntos por Navidad y todo bien. Nosotras llevamos una buena relación con él sin molestarlo”.