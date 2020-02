Solsiret Rodríguez: Yidda Eslava se escribió en el cuerpo nombres de víctimas de feminicidio

A través de Facebook, la actriz y protagonista de ‘Sí, mi amor’, compartió impactante imagen acompañada de un mensaje contra la violencia a la mujer.

El doloroso caso de Solsiret Rodríguez, la joven madre, estudiante y activista cuyos restos fueron seccionados y ocultados hace cuatro años, ha reabierto el tema de la violencia contra la mujer en nuestra sociedad. Es por ello que varias personalidades están empezando a pronunciarse.

Una de ellas ha sido la actriz Yidda Eslava, quien, con la vehemencia que la caracteriza, utilizó su cuenta de Facebook para compartir un mensaje, el cual acompañó con fotografías donde muestra que escribió en su cuerpo el nombre de 24 mujeres asesinadas en lo que va del 2020.

La protagonista de ‘Sí, mi amor’ repasó varios de estos casos de feminicidio, hasta llegar al de Solsiret. “Dijeron que abandonó a sus hijos y que se había fugado con un hombre”, escribió la artista en su cuenta de la red social.

“Cómo me duele, a mí las huellas de estos nombres me quedarán en la piel dos días más, pero el dolor de las familias, y los niños huérfanos, no dejan de retumbar en mi cabeza, eso no se quita con agua y jabón”, aseguró.

“Hay que actuar, desde nuestro lugar, desde tu tribuna, ensayando estrategias que nos ayuden a eliminar el machismo insertado en nuestra sociedad (…) esta visión equivocada de la realidad, hace creer a algunas personas (…) que tienen el derecho de maltratar y hasta quitar la vida”.