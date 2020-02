“¡Basta ya!”, hijo de Melissa Klug defendió a su madre de críticas en Instagram

El mayor de los hijos de la expareja, Adriano, no se quedó callado ante los comentarios que vienen circulando en las redes sociales en torno a la disputa entre sus padres. Así reaccionó.

Pese a que ambas partes se encuentran en cura de silencio, la disputa entre Jefferson Farfán y Melissa Klug no se detiene. Por ello, quien ahora ha utilizado las redes para pronunciarse contra la ola de comentarios y críticas ha sido el hijo de la expareja, Adriano Farfán.

El menor no pudo evitar pronunciarse. Ocurrió en Instagram, cuando su hermana, Samahara Lobatón, compartió una foto junto con los hijos de la ‘Foquita’, cuando fueron a celebrar a los juegos mecánicos el cumpleaños del mayor de los hijos de Farfán.

No obstante, los comentarios de los internautas hablando de los problemas que se viven al interior de la familia no se hicieron esperar: “Eso es injusto, cómo a tu madre le dan permiso (para salir con Samahara) y a la señora Rosario, para ella los niños no están”, dijo una usuaria.

Al parecer, este cuestionamiento no agradó nada al joven Adriano, quien no tardó en responder defendiendo de las críticas a su madre: “Vi a mi abuela Charo el día de mi cumple y hablé con mi padre. ¡Basta, ya!”, dijo.

Como se sabe, recientemente el menor de 12 años sorprendió al agradecer a su mamá en el día su cumpleaños por darle la vida. Tras las declaraciones que diera Rosario Guadalupe, ‘Doña Charo’, en un programa dominical, Melissa Klug no se ha pronunciado.

No obstante, la ‘Blanca de Chucuito’ parece seguir enviando mensajes a través de las redes sociales. Y es que, luego de que se cuestionara su rol de madre, ha decidido compartir los momentos de relax que vive con ellos.

La mamá de Jefferson Farfán no solo habló de las faltas que la ex de su hijo habría cometido para con sus nietos. También señaló que estos habrían sido “contaminados” por la rubia para volverlos “interesados y materialistas”.