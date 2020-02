Melissa responde a los audios: “Esto me está cansando y si tengo que contar la verdadera historia, lo haré”

La ‘Blanca de Chucuito’ habló antes de la difusión de grabaciones por parte de ‘Doña Charo’. “Hay personas que creen que me han ganado solo porque no respondo a sus provocaciones”, dijo.

La guerra continúa. La madre de Jefferson Farfán ha salido al frente para dar la cara por su hijo en el enfrentamiento que este mantiene contra la madre de sus hijos, Melissa Klug. En un programa dominical, ‘Doña Charo’ reveló audios que, dijo, demostrarían “la otra cara” de la chalaca.

“Como la señora me ha descalificado de mala abuela, pues acá tengo la prueba: ¿quién es mala abuela y quién es buena madre?”, dijo Rosario Guadalupe. En las grabaciones se indica que Klug habría dejado a sus hijos sin comer por estar en una reunión con amigas.

No obstante, la ‘Blanca de Chucuito’ se pronunció antes de que los audios fueran difundidos. Aseguró que, aunque no responde a “provocaciones y ataques”, ya se está “cansando”. Advirtió que si tiene que contar “la verdadera historia” no dudará en hacerlo.

“Hay personas que creen que me han ganado solo porque no respondo a sus provocaciones y ataques, pero yo les digo: 'Donde la ignorancia habla, la inteligencia calla’. A veces es bueno llevar la fiesta en paz, pero hay personas que siguen atacando y en cada palabra se refleja el odio que hay en su corazón”, escribió en sus redes sociales.

“¿Cómo pueden destilar odio con cada palabra y después pueden ver a los ojos a dos personas inocentes? Esto me está cansando y, si tengo que contar la verdadera historia, lo haré, porque hay películas que solo sirven para lavar la cara”, acotó.

Como sabe, la rubia envió una carta notarial exigiendo el pago de 200 mil dólares a Jefferson Farfán, luego de que su abogado revelara el monto que la manutención que recibe del futbolista para los pequeños. Aseguró que esto habría violado un acuerdo de confidencialidad entre las partes.

La ‘Foquita’ no se quedó callado e indicó que dichas declaraciones de su abogado respondieron a todos los comentarios que ha hecho ella en diversos programas de televisión. Por esta razón el jugador peruano exige un pago de 860 mil dólares.