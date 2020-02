Tobey Maguire podría volver como Spiderman en “Doctor Strange 2”

Para muchos es el verdadero Hombre Araña, y el sueño de miles seguidores del “trepa muros” de ver en el Universo Cinematográfico Marvel al Spiderman de Tobey Maguire, quien fue el primero en enfundarse este traje para el cine, podría cumplirse en la cinta “Doctor Strange 2”.

Esto podría darse en el caso de que se confirme a Sam Raimi como director de 'Doctor Strange: In the Multiverse of Madness', donde se abrirá el multiverso Marvel y es una de las grandes apuestas de esta empresa para la Fase 4 del MCU.

Se espera que la aparición de Maguire en el film ocurra cuando Strange viaje al universo donde ocurren los hechos de la primera trilogía, lo cual no afectará al universo Marvel actual donde Spiderman es interpretado por Tom Holland.

Cabe destacar que Sam Raimi fue dirigió la trilogía original de Spiderman en el inicio de los años 2000 y llevó al héroe arácnido a lo más alto teniendo un gran éxito a nivel mundial.

