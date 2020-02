Melissa Klug: “Por la vida de mis hijos, no tengo nada oscuro que haga peligrar su tenencia”

No se quedó callada. Luego de que se dejara entrever en un programa de espectáculos que existirían videos comprometedores que podrían hacer peligrar la tenencia de sus hijos en medio de la disputa con Jefferson Farfán, Melissa Klug negó categóricamente esta posibilidad.

“Solo puedo decir, por la vida de mis cinco hijos, que no tengo nada oscuro en mi vida que haga peligrar la tenencia de mis hijos. He sido, soy y siempre seré madre y padre para ellos. Hay un Dios que todo lo ve y a él no se le puede mentir”, aseveró.

La ‘Blanca de Chucuito’, ante las críticas, afirmó que no contestará. “No respondo a gente que está buscando un poco de luz para figurar o tiene rabia y odio en su corazón”

Como se sabe, la chalaca continúa en el ojo de la tormenta luego de que el abogado de Farfán divulgara que recibe 43 mil soles de manutención. Ante ello, Melissa decidió contar lo sucedido y revelar el monto establecido por el futbolista y padre de sus hijos.

Aunque en principio dijo que procedería legalmente contra la ‘Foquita’, ahora la rubia asegura que quiere llevar la fiesta en paz.y solucionar los problemas de la mejor manera.