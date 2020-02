Escándalo: hermano de Yahaira Plasencia denunciado por paternidad

Joven acusa Jorge Plasencia, ‘El Yorch’, de no hacerse cargo de su hijo y contó que hasta le pidió no tenerlo. “Me dijo que no quería saber nada”. La salsera ha preferido mantenerse al margen.

Escándalo en la familia. Jorge Plasencia (‘El Yorch’), hermano de la cantante Yahaira Plasencia, fue denunciado por la joven Lady Riojas por un caso de paternidad. Ella solo pide que reconozcan a su hijo, tal como recoge un programa local de espectáculos.

Riojas pidió al hermano de la salsera “que se haga responsable de su hijo”. “Me dijo que no quería saber nada, que no iba a ser responsable del niño porque todo lo que hacía era un capricho mío”, añadió. Detalló además todo lo que ha recibido hasta ahora de Plasencia.

Según dijo, el hermano de Yahaira solo le ha dado dinero para “4 ecografías y desde que nació el bebé me dio para una vacuna, lo que me dieron sus padres: dos paquetes de pañales, una lata pequeña de leche y dos ‘bodys’ de bebé”. Pero el padre le habría pedido incluso no tener al niño.

“No puedo tener otro, ¿qué quieres que haga? No es fácil para nadie”, habría dicho. La joven actualmente debe adaptarse para dormir con su bebé en una cama de plaza y media. Contó además que las veces que fue con Jorge Plasencia para que viera a su hijo, este ni siquiera quiso cargarlo.

“No es consciente de lo que hace. ¿Qué culpa tiene el bebé? Si no me quiere ver, está bien, pero puede comunicarse con mi mamá para que vea a su hijo”. Para ‘El Yorch’ la joven simplemente quiere que le dé todo. “Quise conciliar, pero no quiere”, dijo el hermano de Yahaira.

Por su parte, la cantante ha preferido mantenerse al margen y no poner las manos al fuego por su hermano. “Él ya es grande, sabe cómo solucionar sus cosas. Es su problema”, aseguró.