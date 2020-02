KISS: la banda de rock estrenará su película biográfica en 2021

La mítica banda de rock KISS producirá una película donde contarán todas sus anécdotas en los más de 40 años sobre los escenarios de todo el mundo. La cinta se estrenará en julio del 2021, en coincidencia con el último concierto de la gira de despedida.

La banda estadounidense más representativa del heavy metal se despide de su publico con la gira de “The End Of The Road World Tour” y este 2 de mayo hará lo propio en Lima en Arena 1 de Costa Verde, para luego en julio del 2021 le pondrán fin a la gira del adiós en Nueva York con el lanzamiento de su cinta biográfica, así lo anunció el mánager de la banda, Doc McGhee

“Esperemos que en la próxima semana tengamos una compañía detrás, y comencemos a terminar el guion. Con suerte, para cuando terminemos la gira, tendremos una película terminada”, dijo tras afirmar que con la cinta quieren seguir los pasos de los filmes de Queen, Mötley Crüe y Elton John.