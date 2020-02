Macaulay Culkin negó abusos por parte de Michael Jackson

Han pasado casi 15 años desde que Macaulay Culkin vio por última vez a Michael Jackson en persona. Como recordó la ex estrella infantil en una entrevista recientemente publicada en la revista Esquire, el actor vio por última vez a la leyenda del pop en el Tribunal Superior del Condado de Santa Bárbara en 2005, donde Culkin testificó como testigo en el juicio contra el cantante, donde Jackson fue absuelto por abuso a un menor.

En cuanto a las acusaciones contra Jackson, algunas de las cuales son el foco del explosivo documental de 2018, Leaving Neverland, Macaulay señaló que nunca fue víctima de ningún tipo de abuso por parte del “Rey del Pop” y tampoco fue testigo de este accionar por parte del artista.

"Voy a comenzar con la verdad: nunca me hizo nada. Nunca lo vi hacer nada. Y si tuviera algo de qué hablar, lo haría totalmente. Y a estas alturas no tengo motivo alguno para guardarme cualquier información al respecto. Pero no, nunca vi nada; él nunca hizo nada", sentenció el actor, que siempre defendió a su amigo.