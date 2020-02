San Valentín: cadena de restaurantes premiará a clientes por romper fotos de sus ‘ex’

La conocida cadena de fast food decidió lanzar una curiosa promoción para aquellos que han decidido pasar este 14 de febrero mejor solos que mal acompañados.

Después de las fiestas de fin de año, sin duda el Día de San Valentín es la siguiente fecha más popular del año y las empresas lo saben muy bien. Por ello, continúan innovando con campañas y promociones cada vez más originales.

Una popular cadena internacional, no obstante, ha decidido crear una promoción no para celebrar el amor encontrado, sino para dar consuelo y ayudar a superar aquel amor fracasado, que muchas veces saca lo peor de nosotros y ha quedado plasmado en la figura de los y las infames ‘ex’.

La promoción es simple, pero contundente. La famosa firma de restaurantes estadounidense ‘Hooters’ invitó al público a acercarse a cualquiera de sus locales con una foto de su ex ¿Para qué? Pues para que sea rota por sus famosas y atractivas meseras. Ni más ni menos.

Además de la satisfacción de este reto, los participantes recibirán 10 alitas o una cerveza. De momento solo se sabe de esta promoción en Estados Unidos y México, pero además, dependiendo del país, el único requisito para participar sería cierto monto mínimo de consumo.

Ojo, tampoco importa la cantidad de ex, cada persona solo podrá participar una vez. Otras cadenas como Burger King también se están apuntando a este tipo de campañas. Además, en Canadá, un hotel ofrece habitaciones gratis cada 14 de febrero por 18 años.

Los interesados solo deben acreditar que procrearon un bebé en sus instalaciones en esta fecha especial.